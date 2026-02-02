Россиянам рассказали, к каким изменениям готовится организм в 40-50 лет

Возрастные изменения, приводящие к угасанию репродуктивной функции, неизбежно наступают с возрастом как у мужчин, так и у женщин. Однако проявления гормональной перестройки существенно отличаются у представителей разных полов. Особенностями наступления возрастных изменений, к которым может относиться в том числе перемена настроения, поделилась врач-терапевт Оксана Хамцева, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Начало периода пременопаузы у женщин (обычно в возрасте от 40 до 50 лет) сопровождается рядом изменений. Прежде всего, это касается нерегулярности менструального цикла. Возможны как изменения в графике и продолжительности менструаций, так и усиление болевых ощущений, увеличение или уменьшение объема выделений. Женщины могут испытывать внезапные приливы жара, повышенную потливость, сопровождающуюся учащенным сердцебиением и ощущением нехватки воздуха.

Вес и эмоциональное состояние также претерпевают изменения. Возможен резкий набор веса без видимых причин и изменений в питании. Усиливается тревожность, возникает подавленное настроение, плаксивость, раздражительность и даже приступы гнева. Кожа и волосы подвержены изменениям: кожа становится более блеклой, часто сухой и шелушащейся. Волосы могут выглядеть сухими и безжизненными.

К другим заметным признакам относятся:

— Нарушения сна. Затрудненное засыпание, частые ночные пробуждения. Ощущение усталости и некачественного сна.

— Проблемы с сердечным ритмом. Внезапные приступы сердцебиения, ощущение «замирания» сердца, не связанные с физической активностью или стрессом.

— Снижение полового влечения. Уменьшение или исчезновение интереса к интимной жизни.

Наступление андропаузы у мужчин (обычно в возрасте 45-55 лет) также сопровождается изменениями в организме. К ним относятся: ухудшение эректильной функции, снижение либидо, эмоциональная нестабильность, уменьшение мышечной массы и снижение выносливости при физических нагрузках. Мужчины часто набирают вес в этот период, увеличивается количество жировых отложений. Изменения кожи и волос схожи с теми, что наблюдаются у женщин.

Выраженность этих признаков может варьироваться, некоторые могут отсутствовать вовсе. В целом, рекомендуется ежегодно посещать врача и проходить необходимые обследования, соответствующие возрасту. Однако, если говорить о раннем выявлении пременопаузы или андропаузы, то первыми признаками часто становятся менее заметные симптомы: колебания веса, нарушения сна и перепады настроения.

Важно помнить, что многие заболевания «молодеют». Снижение выработки половых гормонов наблюдается и у людей в возрасте 30-35 лет, поэтому каждому необходимо внимательно следить за своим здоровьем и не игнорировать даже незначительные изменения в самочувствии.

