Россиянам рассказали, чем полезно мороженое

Мороженое может стать источником энергии и помочь справиться со стрессом, но при чрезмерном употреблении способно навредить здоровью, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Праздник установлен в честь предполагаемой даты начала массового продаж лакомства в США.

«С одной стороны, в качественном мороженом, приготовленном из натурального молока, содержится небольшое количество кальция — минерала, который поддерживает здоровье костей и зубов, а также молочный белок, имеющий в своем составе 8 незаменимых для организма аминокислот. Также благодаря жирам и углеводам мороженое может стать источником энергии, что особенно актуально для детей и людей с высокой физической активностью», — сказала Кашух.

Она добавила, что иногда совсем небольшая порция мороженого, съеденная не спеша, помогает снять стресс и улучшить концентрацию внимания.

«Но есть и другая сторона. Как правило мороженое содержит довольно много сахара, а это может способствовать набору веса, кариесу. А искусственные красители, ароматизаторы способны вызвать аллергическую реакцию», — предупредила врач.

Кашух отметила, что ежедневно включать большую порцию мороженого в рацион не рекомендуется никому, особенно детям.

«Людям с избыточным весом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергией на молочные продукты стоит и вовсе ограничить употребление этого десерта», — заключила гастроэнтеролог.