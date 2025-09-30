Россиянам посоветовали чаще заниматься сексом для борьбы с сезонной депрессией

Психологи советуют чаще заниматься сексом зимой для борьбы с сезонной депрессией, вызванной недостатком солнечного света. Регулярная половая жизнь может стать действенной профилактикой сезонного аффективного расстройства, сообщает SHOT .

По словам специалистов, сезонное аффективное расстройство — вид депрессии, связанный с сезонными изменениями, чаще всего проявляющийся зимой из-за уменьшения количества солнечного света. Это состояние характеризуется снижением уровня гормонов радости, повышенной раздражительностью и ухудшением концентрации.

Как отметила психолог Вера Калантар, регулярная сексуальная активность оказывает положительное влияние на гормональный фон, способствуя выработке дофаминов и эндорфинов, которые являются естественными антидепрессантами. Это помогает снизить уровень стресса и тревожности.

Кроме того, регулярная сексуальная активность нормализует циркадные ритмы и улучшает качество сна, заключила эксперт.

Ранее психолог Вера Веткина заявила, что отказ от секса после 50 лет — это не естественный процесс, а тревожный сигнал и в этом возрасте он становится особенно полезен.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.