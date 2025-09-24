Все возрасты покорны: психолог рассказала о сексе после 50
Руководитель отдела демографии и семейных ценностей Университета здоровья БРИКС, директор АНО «Школа женского здоровья», сексолог Вера Веткина заявила, что отказ от секса после 50 лет — это не естественный процесс, а тревожный сигнал и в этом возрасте он становится особенно полезен, сообщает «Север-Пресс».
«Секс после 50 — это не про возрастные ограничения, а про новые смыслы. Частота интимной жизни определяется не календарем, а вашим телом и желаниями», — сказала эксперт.
По ее словам, это не формальность, а шанс почувствовать себя полным жизни, ощутить любовь и получать удовольствие от своего тела и от партнера, который находится с вами рядом.
В зрелом возрасте у женщин, несмотря на падение уровня эстрогена и прогестерона, появляется возможность расслабиться и заниматься сексом «для себя», а сильная половина человечества может сохранить мужскую силу на долгие годы при помощи современных методов поддерживающей терапии.