Россиянам озвучили главную опасность секса с девушками в Таиланде

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Сексолог Миллер: туристы часто привозят из Таиланда венерические болезни

Психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что девушки, готовые вступить в половую связь с туристами в Таиланде, не всегда используют и носят с собой контрацептивы. По словам эксперта, нередко такие дамы заражены венерическими заболеваниями, сообщает NEWS.ru .

Сексолог предупредила, что в Таиланде туристам стоит быть особенно осторожными, если они хотят воспользоваться сексуальными услугами.

«Причем заболевания привозят оттуда (из Таиланда — ред.) разные, и те, которые переносятся половым путем, и все остальные. Таких случаев много», — сказала Миллер.

По ее словам, в отпуск лучше ехать со знакомым человеком, который точно внушает уверенность в вопросе сексуальной безопасности.

Ранее россиянам называли способы защиты от заболеваний, передающихся половым путем. Помимо презерватива, стоит использовать средства с бактерицидным действием — свечи, крема или гели. Самый надежный способ избежать ИППП — это моногамные отношения.