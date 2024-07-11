Венеролог МОККВД рассказал о защите от инфекций, передающихся половым путем

ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) — это инфекции, передающиеся преимущественно при половом контакте с партнером, который может быть инфицированным. Эти болезни являются одной из основных причин бесплодия и сексуальных нарушений у мужчин и женщин. К ним относятся сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, остроконечные кондиломы, микоплазмоз, уреплазмоз, а также условно к данным инфекциям можно отнести чесотку, лобковый педикулез. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Не стоит недооценивать опасность ИППП. Некоторые из них могут вызывать лишь дискомфорт, но другие способны привести к серьезным последствиям, вплоть до бесплодия», — рассказал врач-венеролог высшей квалификационной категории Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юрий Ситюков.

Для того, чтобы обезопасить себя, важно следовать правилам «безопасного секса». Для этого необходимо использовать барьерные контрацептивы при каждом половом контакте, независимо от его типа. Для дополнительной защиты можно использовать средства с бактерицидным действием, например, свечи, гели или крема.

Самый надежный способ избежать ИППП — это моногамные отношения с проверенным здоровым партнером. Если было несколько половых партнеров, рекомендуется пройти обследование на ИППП в удобном филиале Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, даже при отсутствии признаков заболевания. Это поможет своевременно выявить заболевание и начать лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.