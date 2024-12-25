Россиянам ответили, почему возникает обострение неприятных запахов

Внезапное обострение неприятих запахов может превратить обычные вещи в настоящие испытания. Например, поездка на утреннем транспорте может стать мучением из-за аромата чужого парфюма или еды. Врач-терапевт, специалист в области организации здравоохранения, член Российского научного медицинского общества терапевтов Елена Шураева рассказала, что причины этого явления могут быть разнообразными: от инфекций до стресса, сообщает Общественная Служба Новостей .

Тошнота, вызванная запахами, является сложным сочетанием физиологических и психологических факторов. Обострение восприятия запахов может наблюдаться у беременных женщин, а также у людей, страдающих мигренью, у которых 40% случаев сопровождаются обонятельными триггерами. Кроме того, гастрит, синдром раздраженного кишечника и неврологические нарушения способны усиливать чувствительность к запахам.

Психологические факторы, такие как стрессы или негативные моменты, связанные с пищей, могут привести к «пищевым травмам», когда привычные ароматы начинают вызывать напряжение и тошноту. Хроническая усталость также снижает порог восприятия запахов. Даже некоторые медикаменты могут вызывать аналогичный эффект.

У беременных женщин из-за гормональных изменений повышается чувствительность к запахам, что является защитной реакцией организма на потенциальные токсины.

«Если даже после длительного отдыха запахи продолжают вызывать тошноту, следует обратиться к терапевту», — заключила эксперт.