Россиянам ответили, как справиться с тревожно-депрессивным расстройством

Тревожно-депрессивное расстройство — серьезная проблема нашего времени, и с каждым годом все больше людей обращается к специалистам с этим диагнозом. Психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что делать, если вы заподозрили у себя такую проблему, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если пациент говорит, что его гложет необъяснимая тревога, беспокойство без причины и устойчиво-сниженное настроение на протяжении двух и более недель, то ставят диагноз тревожно-депрессивное расстройство», — сказал доктор.

По его словам, причинами могут стать острый или хронический стресс, накопление проблем любого рода, а также эндогенные факторы, то есть нарушения в работе мозга или обмена нейромедиаторов.

Важно понимать, что тревожно-депрессивное расстройство поддается лечению. При работе с такими пациентами применяют методы психотерапии, благодаря которым человек учится снижать тревожность и применять саморегуляцию. Впоследствии такие пациенты начинают справляться со своими проблемами.