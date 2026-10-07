Педиатр Центра Рошаля объяснила, как составить завтрак для школьника

Заведующая педиатрическим отделением Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля Юлия Ровенская рассказала, какой завтрак поможет школьнику сохранять силы и концентрацию в октябре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Юлия Ровенская объяснила, что после ночи уровень глюкозы падает, а без завтрака ребенку трудно сосредоточиться на уроках. Утренняя еда запускает обмен веществ. В пасмурную погоду организм тратит больше ресурсов на поддержание тепла и борьбу с сезонными вирусами. Завтракающие дети реже переедают вечером и меньше набирают вес.

Врач не рекомендовала сладкие хлопья, каши быстрого приготовления, колбасные бутерброды, сладкие йогурты и творожки, пакетированные соки и сладкую выпечку: после быстрого подъема и падения глюкозы голод возвращается через час.

«Правильный завтрак строится на трех компонентах: белок, сложные углеводы и витамины», — объяснила Юлия Ровенская.

Яйца, творог, сыр, мясо и рыба обеспечивают сытость и рост. Овсяная, гречневая, рисовая и пшенная каши, цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов дают энергию, а свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень поддерживают иммунитет.

В октябре врач советует теплый завтрак — кашу, омлет или суп-пюре: холодная еда требует энергии на согревание. Полезно добавить тыкву, яблоки, морковь, свеклу и капусту. Профилактический прием витамина D и омега-3 можно продолжить по назначению врача. Какао, чай с лимоном и компот предпочтительнее газировки.

Если ребенок не хочет есть, принуждение может сформировать пищевые расстройства. Можно предложить йогурт, банан, горсть орехов или сыр, убрать гаджеты и телевизор, перенести ужин на более раннее время и завтракать самим. Голодный школьник может быть вялым, раздражительным и испытывать трудности с учебой. Важно есть спокойно, без спешки и криков.

Центр Рошаля — флагманский проект здравоохранения Подмосковья и координатор детских учреждений региона. Здесь работают специалисты со всей страны в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. Помощь оказывают по 28 профилям, включая урологию, травматологию, кардиологию, эндокринологию, инфекционные болезни и неврологию. Ее получают около 15 тыс. юных пациентов, амбулаторно — более 150 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.