26 участников СВО в Сергиевом Посаде получили ежегодную выплату

Участники специальной военной операции из Сергиево-Посадского городского округа получили ежегодную выплату в размере 24 тыс. рублей. За девять месяцев 2026 года поддержку предоставили 26 бойцам, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Ежегодную выплату для участников специальной военной операции и их детей-инвалидов ввели в Московской области в июле 2025 года. Поддержка направлена на повышение мобильности, в том числе на использование такси для поездок к социально значимым объектам.

Размер выплаты составляет 24 тыс. рублей. Ее предоставляют раз в год. Поддержку может получить участник СВО со второй или третьей степенью ограничения способности к самостоятельному передвижению либо с третьей степенью ограничения способности к ориентации.

«Эта мера поддержки предусмотрена для участников специальной военной операции, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Также выплату может оформить семья бойца, которая воспитывает ребенка-инвалида», — рассказал начальник соцзащиты городского округа Сергиев Посад Игорь Ермохин.

По его словам, за девять месяцев 2026 года выплату получили 26 участников СВО из округа.

Заявление можно подать на портале государственных и муниципальных услуг Московской области: https://uslugi.mosreg.ru/services/23161.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.