«Довольная валяется»: собака друзей съела паспорт москвички за день до вылета в Сочи

Собака друзей съела паспорт жительницы Москвы за день до вылета в Сочи. При этом женщине удалось найти выход из сложившейся ситуации.

Москвичка Алена рассказала, что за день до рейсам корги разорвал в клочья ее паспорт гражданина России. При этом она уже оказывалась в подобной ситуации, когда была в Амстердаме.

На опубликованных кадрах видно, как Алена держит в руках останки своего паспорта. При это рядом с ней лежит довольная собака.

По словам женщины, она подала заявление в МФЦ, но в отделении закончились бланки паспортов. Через «Госуслуги» ожидание и выдачу придется ждать несколько дней. В итоге улететь Алене удалось по загранпаспорту, которого с собой у нее не было.

«Муж отправил мне его авиа-доставкой из аэропорта. Быстро и недорого, заплатили около 2 тыс. Я забрала его прям в отделении аэропорта и тут же отправилась на рейс», — написала alyona.skoryh в Instagram*.

«И довольный валяется», «Дайте догрызть!», «Он просто делал свою работу», «Запрет на вылет», «Горящие путевки так и появляются», «Судя по его счастливому виду, этот план он давно вынашивал», — пишут комментаторы под видео.

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