Рефинансирование кредита в 2026 году: когда оно выгодно

Рефинансирование кредита имеет смысл далеко не при любом снижении ставки. Слишком маленькая разница между старым и новым договором может оказаться недостаточной, чтобы компенсировать расходы на переоформление займа, рассказала РИАМО директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По расчетам финансового маркетплейса «Выберу.ру», экономический смысл рефинансирования появляется, если новая ставка минимум на 2–3 процентных пункта ниже старой.

«Каждый „срезанный“ в рамках „рефа“ процент экономит ежемесячный платеж на 1000 рублей по кредиту в сумме 1 млн рублей, выданному на 5 лет», — отметила Андриевская.

Для кредита меньшего размера, по оценке эксперта, ориентир должен быть выше. Для потребительского займа до 500 тыс. рублей оптимальная разница между старой и новой ставкой начинается примерно от 5%.

Причина — расходы на переоформление: заемщику могут потребоваться новые документы, страховка и другие дополнительные услуги.

При этом чем больше разница между старой и новой ставкой, тем заметнее потенциальная экономия. Поэтому сравнивать нужно не только ежемесячный платеж, но и итоговую переплату по новому кредиту.

По словам Андриевской, летом интерес россиян к рефинансированию вырос примерно на 10%. При этом многие заемщики рассчитывают перекредитоваться сейчас, а позднее получить еще более выгодные условия.

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