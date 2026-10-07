В Подмосковье провели 82 земельно-имущественных аукциона за неделю

Земельно-имущественные торги в Московской области с 28 сентября по 2 октября 2026 года привлекли 220 претендентов. За этот период состоялось 82 аукциона, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 28 сентября по 2 октября 2026 года в Подмосковье провели 82 земельно-имущественных аукциона. В торгах участвовали 220 претендентов — в среднем 2,7 человека на лот.

За отдельные объекты конкуренция была выше. Так, в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в Наро-Фоминском городском округе участвовали 12 человек. Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к аукциону допущен только один человек, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

Комитет по конкурентной политике Московской области напомнил, что на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступны более 2 тыс. объектов недвижимости, которые можно приобрести на торгах. Вопросы об участии можно задать виртуальному помощнику, работающему круглосуточно.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС публикуют подборки актуальных лотов и сведения о торгах в Подмосковье. Там также можно узнать, где найти выставленные на торги имущество и земельные участки и как подать заявку на участие в аукционе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.