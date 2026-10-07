Врачи Подмосковья поставили более 3 млн диагнозов с помощью ИИ

Врачи первичного звена Московской области с февраля 2026 года поставили более 3 млн диагнозов с помощью ИИ-ассистента AIDA. Сервис анализирует медицинские данные и предлагает варианты диагноза, но окончательное решение принимает врач, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области врачи первичного звена используют ИИ-ассистента AIDA как дополнительный инструмент при постановке диагнозов. Сервис анализирует электронную медицинскую карту пациента: жалобы, анамнез, результаты осмотра, лабораторных и инструментальных исследований.

«ИИ-ассистент врача анализирует данные электронной медицинской карты пациента и формирует предположения по 95 социально значимым диагнозам. Работа системы построена по принципу «второго мнения» — окончательное решение всегда принимает врач. С февраля этого года цифровой помощник AIDA помог врачам поставить уже более 3 млн диагнозов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Когда врач формирует заключительный диагноз, система проверяет данные медкарты и предлагает вероятный диагноз. Врач использует предложение как подсказку и самостоятельно принимает решение. ИИ-ассистент не заменяет медицинского специалиста при постановке диагноза и выборе тактики лечения.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.