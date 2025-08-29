Россиянам ответили, как перестать бояться стоматологов

Как отметил эксперт, для начала важно понять, откуда мог возникнуть страх. Часто это является последствием неудачного опыта в прошлом или ощущения неопределенности. В таком случае лучше заранее узнать у врача о плане действий, задать все уточняющие вопросы, так стресс во время процедуры значительно снизится.

При паническом страхе перед визитом к зубному стоит подготовиться к приему, изучить информацию о клинике, враче, почитать отзывы. Также не лишним будет перед визитом сделать несколько расслабляющих практик, например, дыхательные упражнения или медитацию.

Более того, все современные врачи обычно очень доброжелательны и заинтересованы в том, чтобы коммуникация и работа прошли успешно. Не стоит бояться говорить врачу о своих переживаниях, он может предложить методы по снижению стресса. Во время процедуры может помочь концентрация на собственном дыхании или концентрация внимания на окружающих звуках.

Также можно воспользоваться поддержкой близких и взять их с собой к специалисту. После процедуры важно похвалить себя за то, что сделано, а также гордиться тем, что вопреки страху удалось выполнить процедуру. По мнению Коробки, в результате постоянных визитов страх постепенно начнет угасать.