Россиянам ответили, как перестать бояться стоматологов
Фото - © Pixabay.com
Врач-ортопед клиники «Мегастом» Сергей Коробка рассказал, как справиться со страхом перед стоматологами, сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметил эксперт, для начала важно понять, откуда мог возникнуть страх. Часто это является последствием неудачного опыта в прошлом или ощущения неопределенности. В таком случае лучше заранее узнать у врача о плане действий, задать все уточняющие вопросы, так стресс во время процедуры значительно снизится.
При паническом страхе перед визитом к зубному стоит подготовиться к приему, изучить информацию о клинике, враче, почитать отзывы. Также не лишним будет перед визитом сделать несколько расслабляющих практик, например, дыхательные упражнения или медитацию.
Более того, все современные врачи обычно очень доброжелательны и заинтересованы в том, чтобы коммуникация и работа прошли успешно. Не стоит бояться говорить врачу о своих переживаниях, он может предложить методы по снижению стресса. Во время процедуры может помочь концентрация на собственном дыхании или концентрация внимания на окружающих звуках.
Также можно воспользоваться поддержкой близких и взять их с собой к специалисту. После процедуры важно похвалить себя за то, что сделано, а также гордиться тем, что вопреки страху удалось выполнить процедуру. По мнению Коробки, в результате постоянных визитов страх постепенно начнет угасать.