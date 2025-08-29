Россиянам ответили, как отличить усталость от выгорания

Как отметила эксперт, главным отличием является то, что усталость проходит после отдыха, и в новый день человек ощущает прилив сил, радость от общения, интерес к жизни и удовлетворение от результата. Также у людей зачастую появляются силы на себя, близких и любимые хобби.

В то время как выгорание не отпускает. Даже после отпуска, сна, выходных человек не приходит в себя, ощущает разбитость и бессилие. В таком состоянии часто возникает чувство бесполезности, хочется тишины, уединения. Ко всему этому добавляется апатия, тревожность и раздражительность.

«Иногда возникают и физические проявления — обостряются хронические болезни, снижается иммунитет, скачет давление, болит голова, сердце, появляется бессонница. При этом врачи часто ничего не находят. Тело болит из-за того, что болит душа», — заключила Тарасова.