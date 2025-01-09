Россиянам ответили, как безопасно для здоровья завершить рождественский пост

Рождественский пост — это период, когда многие ограничивают себя в пище. По его завершении важно правильно вернуться к обычному рациону, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Главный врач Ревдинской больницы Ирина Бусыгина предложила несколько рекомендаций для безопасного перехода, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Она подчеркнула, что резкое возвращение к привычной пище может вызвать стресс для организма. В течение поста многие люди уменьшают потребление животных белков и насыщенных жиров, и внезапное увлечение тяжелой пищей может нанести вред пищеварению и усугубить хронические заболевания. Чтобы избежать неприятностей, Бусыгина рекомендовала вводить в рацион исключенные продукты постепенно.

Начать следует с легкоусвояемых белков — нежирного мяса птицы и рыбы. Молочные продукты также сыграют важную роль в восстановлении микрофлоры кишечника. Овощи и фрукты, которые были основными в постный период, должны оставаться в вашем меню. В первые дни после завершения поста нежелательно употреблять жареную, жирную и острую пищу, а также переедать и пить алкоголь, так как это может раздражать желудок и кишечник.

Для поддержания здоровья после поста важно аккуратно увеличивать количество белка, следить за водным балансом и включить витамины и омега-3 жирные кислоты. Если есть хронические заболевания, рекомендуется заранее проконсультироваться с врачом для разработки индивидуального плана питания, чтобы процесс возвращения к обычной диете прошел максимально комфортно и без последствий.