Исследования показали, что постоянное включение тофу в рацион может уменьшить вероятность возникновения рака. Благодаря наличию необходимых аминокислот и отсутствию холестерина этот продукт оказывает положительное воздействие на организм, замедляя рост раковых клеток. Кроме того, тофу славится своими полезными свойствами для здоровья костей и зубов. Диетолог Полина Журавлева призналась, что тофу является ее любимым продуктом, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт рассказала, что может есть его всегда в любом виде — тофу можно жарить на гриле или сковороде, добавлять в салат или даже приготовить из него десерт. По словам эксперта, этот продукт является незаменимым источником белка и аминокислот на растительной основе.

Журавлева также предостерегла, что на рынке много подделок этого пищевого продукта. Настоящий тофу изготавливается по древним рецептам и отличается высокой экологичностью. В процессе его производства применяется пресная морская вода. В целом тофу также можно изготовить и в домашних условиях, так как в сети можно найти множество рецептов.

Ключевой момент заключается в том, что этот продукт не содержит холестерина, подчеркнула диетолог. Кроме того, тофу является ценным источником кальция, железа, витаминов, клетчатки и других полезных веществ.

Специалист убеждена, что этот продукт следует вводить в рацион каждому человеку, вне зависимости от возраста.

«Это продукт долгожителей. Я не удивилась, узнав, что он спасает от рака», — заключила Журавлева.