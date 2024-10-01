Россиянам объяснили, почему не стоит спать с работающим телевизором

Заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов рассказал, как правильно спать, не нарушая качество жизни. По его словам, человек — «существо дневное», поэтому привычка спать со светом или включенным телевизором нарушает циркадные ритмы.

«Мозг, ощущая фотоны света, активируется, а когда у нас темно, мы больше хотим спать, потому что начинает продуцироваться гормон сна — мелатонин, при свете же он подавляется», — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кроме того, смена времени суток показывает организму цикличность продуцирования других гормонов. Ночью при нормальной работе организма должны вырабатываться одни гормоны, днем — другие. Если свет горит целый день, цикл сбивается, и мозг не понимает, когда ему начинать вырабатывать нужные гормоны, подчеркнул Бузунов.

Циркадные ритмы, сбитые включенным по ночам светом, влияют на общее состояние всего организма. Ночью человек будет полубодрствовать, а днем чувствовать сонливость и разбитость. Качество сна также значительно ухудшится.

При этом тотальная тьма для сна не всегда уместна. Особенно пожилым людям и детям нужен рассеянный красноватый свет, который будет находиться вне поля зрения. Такой сон не будет мешать выработке мелатонина, отметил заслуженный врач России.