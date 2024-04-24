Россиянам объяснили, как побороть внезапное прерывание сна ночью

Пробуждение в середине ночи может вызвать беспокойство, раздражение и негативно сказаться на общем физическом и эмоциональном благополучии. Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что приводит к такому состоянию и почему врачи настаивают на регулярном режиме сна, сообщает Общественная Служба Новостей .

Доктор подчеркнул, что нет ничего страшного в пробуждении ночью и это явление весьма распространено. Он отметил, что употребление снотворных средств здесь не является решением проблемы. Если такое случилось, специалист советует попробовать отвлечься, почитать книгу, сделать небольшую прогулку, и сон сам придет.

Одной из возможных причин подобных «подрывов» сна может быть пересып. Ковальзон напомнил, что это явление чаще всего наблюдается у пожилых людей, которые часто ложатся спать рано.

«Это естественный процесс старения. Например, человек может проснуться в 4 утра и не понимать, что он уже выспался. Возникает диссонанс между биологическими ритмами и режимом сна/бодрствования», — пояснил эксперт.

Важно также уделить внимание образу жизни и здоровью в целом. Регулярная физическая активность, здоровое питание и соблюдение режима дня могут помочь улучшить качество сна. Ковальзон также порекомендовал избегать употребления кофеиновых и алкогольных напитков перед сном.