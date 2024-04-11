Россиянам назвали самый полезный фрукт

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что авокадо является самым полезным фруктом. По словам эксперта, этот продукт обгоняет своих «собратьев» благодаря особо положительному влиянию на здоровье и обилию питательных веществ, сообщает Газета.ru .

Человек, регулярно потребляющий авокадо, с меньшей долей вероятности столкнется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме этого, фрукт изобилует витаминами и антиоксидантами, благодаря чему замедляет старение и укрепляет иммунитет человека.

«Этот продукт содержит большое количество витаминов — группы В, Е, А, С, К, фолиевую кислоту, минералы — кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и множество других», — подчеркнула врач.

Утюмова отметила, что авокадо весьма калорийно — в 100 граммах продукта находится примерно 200 килокалорий. Тем не менее, фрукт помогает худеющим людям из-за легкоусвояемых жиров, подчеркнула гастроэнтеролог.