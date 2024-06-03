Россиянам назвали причины нарушения кислотно-щелочного баланса
Диетолог Полина Журавлева рассказала, что кислотно-щелочной баланс является одним из ключевых показателей здоровья человека. Его нарушение может негативно сказаться на работе всего организма, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам эксперта, при повышенной кислотности заметно снижается иммунитет, замедляется обмен веществ, кости становятся ломкими, одолевает хроническая усталость, начинаются проблемы с кожей. Основная причина нарушения кислотно-щелочного баланса — неправильное питание с обильным употреблением мяса, сладостей, пастеризованных молочных продуктов, спиртного, кофе, чая и сигарет.
Чтобы восстановить баланс, диетолог рекомендовала увеличить потребление «ощелачивающих» продуктов — листовых овощей, авокадо, цитрусовых, орехов (кроме кешью и арахиса), а также жирной рыбы. Также важно снизить количество сахара, молочных продуктов и мяса в рационе.
Большое значение в нормализации кислотно-щелочного баланса играет и физическая активность, подчеркнула Журавлева. Даже простая пешая прогулка способствует ощелачиванию организма.
Однако диетолог предостерегла, что щелочная диета не подходит всем — перед ее началом лучше проконсультироваться со специалистом. Особенно осторожными следует быть беременным и кормящим женщинам.