Россиянам назвали причины нарушения кислотно-щелочного баланса

Диетолог Полина Журавлева рассказала, что кислотно-щелочной баланс является одним из ключевых показателей здоровья человека. Его нарушение может негативно сказаться на работе всего организма, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, при повышенной кислотности заметно снижается иммунитет, замедляется обмен веществ, кости становятся ломкими, одолевает хроническая усталость, начинаются проблемы с кожей. Основная причина нарушения кислотно-щелочного баланса — неправильное питание с обильным употреблением мяса, сладостей, пастеризованных молочных продуктов, спиртного, кофе, чая и сигарет.

Чтобы восстановить баланс, диетолог рекомендовала увеличить потребление «ощелачивающих» продуктов — листовых овощей, авокадо, цитрусовых, орехов (кроме кешью и арахиса), а также жирной рыбы. Также важно снизить количество сахара, молочных продуктов и мяса в рационе.

Большое значение в нормализации кислотно-щелочного баланса играет и физическая активность, подчеркнула Журавлева. Даже простая пешая прогулка способствует ощелачиванию организма.

Однако диетолог предостерегла, что щелочная диета не подходит всем — перед ее началом лучше проконсультироваться со специалистом. Особенно осторожными следует быть беременным и кормящим женщинам.