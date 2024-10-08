Россиянам назвали плюсы пескетарианства
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Если взрослый человек решает прекратить есть мясо, наилучшим решением будет переход на пескетарианство — рацион, включающий рыбу, заявила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, так человек будет получать необходимое количество белка и других полезных веществ, которых может не хватать на столе вегетарианца, сообщает Общественная Служба Новостей.
Врач отметила, что, согласно исследованиям, пескетарианский рацион способствует снижению риска развития хронических заболеваний.
«Вегетарианство также позволяет это сделать, но тут менее радикально, ведь рыбное мясо остается и вы не чувствуете себя голодным и просто убрали тяжелую пищу», — добавила Журавлева.
По ее словам, рыба усваивается намного легче любых мясных продуктов.
Кроме того, регулярное употребление рыбы снижает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. Рыба иногда даже спасает от депрессии, заключила диетолог.