Россиянам назвали плюсы пескетарианства

Если взрослый человек решает прекратить есть мясо, наилучшим решением будет переход на пескетарианство — рацион, включающий рыбу, заявила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, так человек будет получать необходимое количество белка и других полезных веществ, которых может не хватать на столе вегетарианца, сообщает Общественная Служба Новостей .

Врач отметила, что, согласно исследованиям, пескетарианский рацион способствует снижению риска развития хронических заболеваний.

«Вегетарианство также позволяет это сделать, но тут менее радикально, ведь рыбное мясо остается и вы не чувствуете себя голодным и просто убрали тяжелую пищу», — добавила Журавлева.

По ее словам, рыба усваивается намного легче любых мясных продуктов.

Кроме того, регулярное употребление рыбы снижает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. Рыба иногда даже спасает от депрессии, заключила диетолог.