Россиянам назвали любимое многими блюдо, которое может изобиловать паразитами

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения и хирург Александр Умнов заявил об опасности японских суши для здоровья. По словам эксперта, употребление этого блюда рискует привести к заражению паразитами, сообщает NEWS.ru .

Умнов добавил, что в организме человека нет пищеварительной способности акул или дельфинов, в связи с чем у людей тяжело переваривается сырая рыба. Хирург также назвал рыбу «источником паразитов и бактерий», и этот продукт при отсутствии обработки может навредить человеческому здоровью.

«Употребление слабозамороженной икры и рыбы без должной термической обработки может привести к заболеванию описторхозом», — сказал врач.

Хирург подчеркнул, что небезопасны также рыбы из специализированных хозяйств, поскольку потребитель такого продукта рискует инфицироваться либо «бактериями от бактерий», либо от грязных рук работников, если те не соблюдают гигиену на местах. Таким образом передается сальмонеллез, привел пример Умнов.