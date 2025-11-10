Россиянам могут разрешить не ходить на работу в период магнитных бурь

Партия «Коммунисты России» планирует обратиться в Минздрав и Минтруд с предложением обязать компании предоставлять сотрудникам, ощущающим влияние магнитных бурь, оплачиваемый выходной. Лидер партии Сергей Малинкович сообщил, что граждане, чье здоровье ухудшается в периоды геомагнитной активности, должны иметь возможность оставаться дома и получать пособие по временной нетрудоспособности, передает «Абзац» .

«Наша партия добивается того, чтобы в период магнитных бурь человек мог спокойно не выходить на работу, если у него диагностированы проблемы с артериальным давлением, либо с определенного возраста, либо если он хотя бы раз в аналогичные дни терял сознание на работе, терял дееспособность и это было зафиксировано. Им этот день должен оплачиваться», — отметил он.

Малинкович также добавил, что тем, кто не может документально подтвердить свое состояние, следует предоставить возможность работать дистанционно во время магнитных бурь.

По его словам, это серьезная угроза, и общество упускает, что агрессивность магнитных бурь возрастает. Они приобретают все более масштабный характер. Наилучший способ защиты от негативного воздействия магнитных бурь — полный покой. Однако это не относится к людям, которые могут похвастаться идеальным давлением, уточнил глава «Коммунистов России».

«Партия обращается с этой инициативой сразу в Минздрав и Минтруд, чтобы соответствующие изменения были внесены в наше законодательство и практику», — заключил политик.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.