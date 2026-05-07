Россиян предупредили о вреде ранней клубники

Ранняя клубника содержит меньше витаминов и антиоксидантов, чем сезонная, и чаще обрабатывается химическими веществами, отметила специалист.

«Для того, чтобы вырастить клубнику в таких условиях, которые не характерны для нее, необходимо потрудиться и добавить стимуляторы роста. Потом ее же еще нужно довести до места. А мы знаем, что клубника буквально на следующий день уже начинает давать сок и соответственно, ягода начинает гнить. И вот, чтобы этого не происходило, ее тоже обрабатывают фунгицидами. Все это, конечно, не делает ее очень полезной ягодой, хотя там есть антиоксиданты, много витамина С», — подчеркнула Елена Соломатина в эфире радио Sputnik.

По словам врача, даже в крупных супермаркетах, где продукцию проверяют, содержание веществ может находиться на предельно допустимом уровне.

«Но это может быть все равно такое пороговое значение, то есть это не значит, что она не содержит каких-то токсичных веществ, но там просто их количество допустимо для вот среднестатистического человека. Но если такую клубнику регулярно будет есть, скажем, ребенок, беременная женщина, пожилые люди, страдающие там какими-то хроническими заболеваниями, то вот здесь вред вполне может быть», — пояснила Соломатина.

Эксперт рекомендовала обращать внимание на страну происхождения ягод, выбирать немятые плоды с натуральным запахом и тщательно промывать их в проточной воде.

