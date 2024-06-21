Роспотребнадзор запросил у ВОЗ подтверждения данных о холере в Херсоне

Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке холеры в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Также был усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

Сейчас в РФ ситуация с заболеванием стабильная. Ведомство готово к выявлению случаев и реагированию на них.

Ранее в пророссийском подполье Херсона заявили, что в городе зафиксирована вспышка холеры, инфицированными оказались как украинские военные, так и местные жители. В больницах находятся около 100 человек, не менее 12 скончались.

Предполагается, что источником распространения болезни стала вода.