Подполье: в Херсоне более 100 человек попали в больницу с признаками холеры

В пророссийском подполье Херсона сообщили, что в городе зафиксирована вспышка холеры, инфицированными оказались как украинские военные, так и местные жители, сообщает РИА Новости .

«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — сказал участник сопротивления.

Назначенные Киевом власти боятся, что если население и военнослужащие узнают о холере, начнется паника. Поэтому у всех госпитализированных диагностировали другой недуг — брюшной тиф.

Предполагается, что источником распространения болезни стала вода. В зоне риска заражения находятся населенные пункты, расположенные на правом берегу Днепра, в том числе Антоновка, Белозерка и Кизомыс.