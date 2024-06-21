Вспышку холеры выявили среди военных ВСУ в Херсоне
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленско
В пророссийском подполье Херсона сообщили, что в городе зафиксирована вспышка холеры, инфицированными оказались как украинские военные, так и местные жители, сообщает РИА Новости.
«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — сказал участник сопротивления.
Назначенные Киевом власти боятся, что если население и военнослужащие узнают о холере, начнется паника. Поэтому у всех госпитализированных диагностировали другой недуг — брюшной тиф.
Предполагается, что источником распространения болезни стала вода. В зоне риска заражения находятся населенные пункты, расположенные на правом берегу Днепра, в том числе Антоновка, Белозерка и Кизомыс.