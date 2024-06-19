Роспотребнадзор: заболевшие ботулизмом могут обратиться за судебной защитой прав

Пострадавшие от ботулизма покупатели опасного салата могут обратиться в Роспотребнадзор за судебной защитой своих прав, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Москве напомнило покупателям, употребившим в пищу салат «Лобио» и салат с тунцом, фасолью и яблоком и заразившимся ботулизмом, о возможности обратиться в ведомство с заявлением о судебной защите их прав как потребителей.

Орган государственного надзора может обратиться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей или группы.

Пострадавшие могут обратиться в Роспотребнадзор с помощью сайта или «Почты России». К соответствующему заявлению необходимо будет приложить документы, подтверждающие заключение договора на покупку салата; документы, подтверждающие его оплату; медицинские документы, подтверждающие заболевание ботулизмом; документы, подтверждающие расходы, связанные с заболеванием, а также копию паспорта.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что установили личности покупателей опасного салата. Представителями ведомства был совершен специальный обзвон.