Роспотребнадзор: заболевшие ботулизмом могут обратиться за судебной защитой прав
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Пострадавшие от ботулизма покупатели опасного салата могут обратиться в Роспотребнадзор за судебной защитой своих прав, сообщает пресс-служба ведомства.
Управление Роспотребнадзора по Москве напомнило покупателям, употребившим в пищу салат «Лобио» и салат с тунцом, фасолью и яблоком и заразившимся ботулизмом, о возможности обратиться в ведомство с заявлением о судебной защите их прав как потребителей.
Орган государственного надзора может обратиться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей или группы.
Пострадавшие могут обратиться в Роспотребнадзор с помощью сайта или «Почты России». К соответствующему заявлению необходимо будет приложить документы, подтверждающие заключение договора на покупку салата; документы, подтверждающие его оплату; медицинские документы, подтверждающие заболевание ботулизмом; документы, подтверждающие расходы, связанные с заболеванием, а также копию паспорта.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что установили личности покупателей опасного салата. Представителями ведомства был совершен специальный обзвон.