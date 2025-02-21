Роспотребнадзор: ситуация по метапневмовирусу в РФ стабильная

Рост случаев заражения метапневмовирусной инфекцией в России обусловлен сезонной заболеваемостью. Ситуация остается стабильной, она на контроле Роспотребнадзора , сообщат пресс-служба ведомства.

В зимний период повышаются шансы подхватить заболевание, вызванное респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Этому способствуют повышенная влажность и низкие температуры.

Симптомы инфекции следующие — кашель, насморк, повышенная температура. В редких случаях заболевание может привести к тяжелой пневмонии и госпитализации.

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам часто и тщательно мыть руки с мылом, избегать тесных контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ, а также регулярно проводить убору дома и на рабочем месте. Это поможет избежать метапневмовирусной инфекции. При плохом самочувствии следует обратиться к врачу.

Метапневмовирус — это ОРВИ, вызванная вирусом. Она передается воздушно-капельным путем или через загрязненные поверхности. В РФ тестирование на метапневмовирус ведется уже почти 15 лет.

Ранее стало известно, что вспышка метапневмовируса была зафиксирована в РФ. Инфекцию могли завезти из КНР.