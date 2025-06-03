Роспотребнадзор Петербурга научил россиян защищаться от кишечных инфекций

В летний период особенно возрастает риск заражения кишечными инфекциями. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выпустило памятку с ключевыми правилами профилактики данных заболеваний. Один из пунктов касается правил хранения еды: готовая пища не должна соприкасаться с сырыми продуктами, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

При соблюдении элементарных правил гигиены россияне сократят риск заражения кишечными инфекциями. Патогенные микроорганизмы распространяются в том числе через немытые руки, загрязненные поверхности и кухонный инвентарь.

Специалисты настоятельно рекомендуют тщательно мыть руки не только после туалета и прихода с улицы, но и непосредственно перед приготовлением пищи, а также в процессе кулинарной обработки продуктов. Особое внимание следует уделять чистоте кухонных аксессуаров, контактирующих с продуктами питания — разделочных досок, ножей и посуды.

Безопасное приготовление пищи требует особого внимания к хранению и обработке. Для защиты от вредных бактерий россиянам рекомендовали хранить продукты в герметичных контейнерах, исключая контакт приготовленной еды с сырой. В целях безопасности также следует использовать отдельные доски и ножи для готовых блюд и необработанных ингредиентов, предотвращая перекрестное заражение.