Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки Оропуш

Риски распространения лихорадки Оропуш в России исключены. На территории страны нет источников инфекции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора .

При лихорадке Оропуш появляется головная боль, боль в мышцах и суставах, общая слабость.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Бразилии два человека стали первыми известными жертвами этого недуга в мире. Женщинам не было и 30 лет.

Лихорадка Оропуш — это инфекционное заболевание, вызванное вирусом Оропуш, который передается комарами, особенно в тропических районах Центральной и Южной Америки.