Стало известно о первых жертвах переносимой комарами лихорадки Оропуш

В министерстве здравоохранения Бразилии объявили о первых официальных смертях из-за заражения лихорадкой Оропуш. Жертвами болезни стали две бразильянки, сообщает РИА Новости .

Зараженные девушки жили во внутренних районах штата Баия. Им обеим не было и 30. У каждой из девушек обнаружили симптомы, похожие на тяжелую форму лихорадки денге.

В министерстве отметили, что эти случаи стали первыми официально зарегистрированными смертями от лихорадки Оропуш. Также сейчас ведется расследование смерти в южном штате Санта-Катарина. Предполагается, что жертва могла умереть по той же причине, что и две бразильянки.

Лихорадка Оропуш — вирусная инфекция, которую переносят комары в тропических странах. Симптомы болезни включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и суставах.