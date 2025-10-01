Родители массово жалуются на заражение вирусом Коксаки в детских садах

В некоторых регионах РФ родители массово жалуются на случаи заражения вирусом Коксаки у детей, они приносят заболевание из детских садов, сообщает Baza .

Жалобы есть в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, Красноярском крае. В основном, заразились вирусов дети от 3 до 6 лет.

Родители отметили, что среди главных симптомов вирусом Коксаки, по которым можно его распознать — повышенная температура до 39 градусов, боль в горле, высыпания на руках, ногах и слизистой рта.

В одной из частных медклиник подтвердили, что есть увеличение количества заболеваемости и это регулярное сезонное явление.

По словам экспертов, заражению больше всего подвержены дети до 10 лет. Вирус может передаваться контактно, оседая на разных предметах. Еще можно заразиться воздушно-капельным путем (при чихании, например). Но чаще всего заражение происходит орально: через грязные руки, немытую еду и воду. Прогрессирует вирус в основном весной и осенью.

Ранее участковый врач-педиатр из Раменской больницы развеяла распространенные мифы о вирусе Коксаки и рассказала о мерах предосторожности для предотвращения заражения. Специфической вакцины против вируса нет. Для профилактики рекомендуется соблюдать правила гигиены, мыть руки и пить кипяченую воду.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.