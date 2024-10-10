Роддом в Подольске получил Всероссийскую премию «Первые лица»

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Работа медиков в Подольске отмечена на XI Всероссийской премии в области перинатальной медицины «Первые лица». Награды вручил доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Николай Володин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подольский родильный дом получил награду в номинации «Специальный приз экспертного совета». Заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей (второй этап выхаживания) Татьяна Дорофеева удостоена диплома второй степени в номинации «Приз открытого интернет голосования».

«Премия «Первые лица» проводится при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации с 2013 года. Медики Подольска регулярно и по праву становятся ее лауреатами. Гордимся нашими специалистами!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Премия «Первые лица» — единственная на сегодняшний день премия, которая призвана награждать специалистов, внесших заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.