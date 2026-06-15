Роддом в Одинцовском округе открыл канал в мессенджере «МАКС»

Канал Одинцовского роддома начал работу в мессенджере МАХ. В нем публикуют новости учреждения, рекомендации врачей и расписание дней открытых дверей. Присоединиться можно по ссылке или через QR-код, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Канал роддома в мессенджере МАКС стал дополнительной площадкой для информирования жителей. В нем размещают актуальные объявления, рекомендации специалистов, а также расписание школ для мам и пап и дней открытых дверей.

Одинцовский роддом входит в состав многопрофильного медицинского учреждения «Одинцовская областная больница» и расположен на территории больничного комплекса. Учреждение относится ко второму уровню и оказывает круглосуточную акушерскую и неонатологическую помощь. Отделения оснащены современным медицинским оборудованием.

В роддоме оборудованы восемь индивидуальных родовых залов. В дородовом отделении предусмотрены одно- и двухместные палаты, в послеродовом — палаты на одного-четырех пациентов. Адрес учреждения: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.