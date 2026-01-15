Роддом — не отель: акушер объяснила, где реально прячется риск для новорожденных

Акушер Тарасова: новорожденному лучше быть с мамой в первые минуты его жизни

Безопасность в роддоме зависит не от ремонта и «уютных» палат, а от медицинских практик, которые снижают риск внутрибольничных инфекций, рассказала РИАМО акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Екатерина Тарасова.

«Если говорить об инфекционных рисках, то их источником, как правило, становятся грубые нарушения правил асептики и антисептики — того, за чем в современных медучреждениях следят очень строго. Ключевой момент, который реально может снизить риск для новорожденного, — это совместное пребывание мамы и ребенка с первых минут жизни. Если в роддоме практикуют старую систему, когда малыша уносят в общее детское отделение и приносят только на кормление, — это фактор риска», – предупредила Тарасова.

Она добавила, что в таких отделениях выше вероятность распространения внутрибольничной инфекции.

«Совместные палаты, ранний контакт «кожа к коже» и прикладывание к груди — это не просто модный тренд. Это мощная естественная защита ребенка и профилактика инфекций. Кроме того, важно понимать, что в роддом поступают разные женщины: и те, кто тщательно обследовался всю беременность, и те, кто не стоял на учете, чей инфекционный статус неизвестен. Это объективная реальность, с которой работают врачи», – подчеркнула специалист.

В начале января в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.

Ранее роженицы рассказали, какие зверства с ними творились в стенах роддома. Врачи хамили женщинам, применяли методы, официально запрещенные в РФ: давили на живот, оставляли рожениц одних после схваток. Одному из новорожденных оторвали руку.