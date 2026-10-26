Роддом Красногорска получил оборудование для спасения недоношенных детей

Родильный дом Красногорской клинической больницы в 2026 году получил аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы и реанимационные системы для выхаживания недоношенных детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующая роддомом Айшат Вагабова рассказала, что новая техника помогает выхаживать детей, родившихся до 37-й недели, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, у экстренно госпитализированных и родоразрешенных матерей.

Сразу после рождения ребенка помещают в теплосберегающий конверт. В родзале или операционной врачи могут провести искусственную вентиляцию легких, интубацию трахеи, санацию и введение препаратов.

После стабилизации состояния малыша в транспортном кювезе переводят в отделение интенсивной терапии. Оборудование позволяет удалять жидкость из дыхательных путей, регулировать температуру и влажность, проводить вентиляцию легких, в том числе неинвазивную. Каждое реанимационное место оснащено инфузоматом для точного дозирования препаратов и мониторами непрерывного наблюдения. В кювезы встроены лампы для фототерапии.

В роддоме есть два кювеза для интенсивной терапии и более 10 стандартных — для детей, которые уже могут самостоятельно сохранять температуру тела, но нуждаются в особых условиях. Открытые реанимационные системы для доношенных детей позволяют матери погладить ребенка и приложить его к груди.

Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего медучреждения Подмосковья получили более 420 единиц оборудования для спасения недоношенных детей.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.