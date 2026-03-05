Роддом Электростали провел день открытых дверей 5 марта

сегодня в 18:21

День открытых дверей прошел 5 марта в родильном доме Электростали. Заведующая перинатального центра Ольга Куприянова рассказала будущим родителям об условиях и современных подходах к родовспоможению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в четверг на базе Электростальского родильного дома. Ольга Куприянова представила информацию о работе медучреждения и ответила на вопросы будущих мам и пап. Участники активно интересовались организацией родов и возможностями сопровождения беременности.

Особое внимание специалисты уделили партнерским родам. Представители роддома разъяснили требования к подготовке, условия пребывания партнера и его роль в процессе родов. Также обсуждались медицинские и бытовые аспекты послеродового периода для матери и новорожденного.

После официальной части для гостей организовали праздничную программу к Международному женскому дню. Участницы получили сертификаты и памятные подарки.

Завершилось мероприятие экскурсией по ключевым отделениям роддома. Будущие родители смогли познакомиться с условиями пребывания и работой персонала. В учреждении отметили, что дни открытых дверей проходят регулярно и помогают семьям получить необходимую информацию в период ожидания ребенка.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.