Режим сна и питания: как мягко вернуться к рабочему режиму после праздников

При выходе из праздников лучше заранее корректировать режим сна, питания и физической активности, чтобы помочь организму адаптироваться без вреда для здоровья, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Существует несколько эффективных способов сделать переход от праздников к работе более плавным и безболезненным для сердечно-сосудистой системы. Первый способ — постепенное возвращение к привычному режиму сна. Для этого нужно сдвигать время отхода ко сну и подъема в сторону привычного рабочего графика. Например, на 20 мин каждый день», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что второй способ — умеренность в еде. За несколько дней до выхода на работу следует постепенно уменьшать количество вредной пищи и увеличивать долю здоровых продуктов в рационе: ограничить употребление жирной, соленой и сладкой пищи, отдавать предпочтение овощам, фруктам, нежирному мясу и рыбе.

«Третий способ — физическая активность. Даже легкая утренняя гимнастика или короткая прогулка способны значительно ускорить процесс перезагрузки организма после праздничного марафона. Также очень важно найти время для отдыха и расслабления. Для этого можно принять теплую ванну с аромамаслами, почитать любимую книгу, послушать приятную музыку или заняться любимым хобби», — порекомендовала невролог.

Демьяновская пояснила, что такие паузы не только снимут накопившееся напряжение, но и станут залогом качественного восстанавливающего сна.

