Режим и техники расслабления: как восстановить сон зимой без лекарств

Стабильный режим подъема, утренний яркий свет, отказ от кофеина вечером и простые техники расслабления помогают восстановить сон в зимний период, сообщил РИАМО врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Старайтесь вставать в одно и то же время, даже если прошлой ночью спали плохо — это стабилизирует циркадные ритмы. Утром включайте яркий свет (или используйте лампу дневного света) — это помогает „перезапустить“ внутренние часы», — сказал Новиков.

Он порекомендовал избегать кофеина и тяжелой пищи за 4–6 часов до сна.

«Попробуйте техники расслабления: дыхательные упражнения, медитация или прогрессивная мышечная релаксация. Зимняя бессонница — не приговор. С небольшой заботой о ритме, воздухе, движении и питании можно не только избежать бессонницы, но и чувствовать себя бодрее даже в самые короткие дни», — заключил врач.

