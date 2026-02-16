Ребенок застрял: екатеринбурженка едва не умерла после кесарева «с приключениями»
Фото - © Медиасток.рф
В Екатеринбурге 20-летняя Валерия П. едва не погибла после родов и, возможно, больше не сможет иметь детей. Девушка винит врачей роддома, сообщает E1.RU.
Беременность у девушки протекала нормально. 10 октября ее направили в больницу № 40 Екатеринбурга, где из-за крупного плода назначили кесарево сечение. По ее словам, во время операции врачи сделали слишком маленький разрез, из-за чего возникли проблемы.
«Во время операции врачи сделали маленький разрез, из-за этого у меня ребенок застрял, не выходили плечики. Медики стали давить на живот, я кричала. К счастью, малыш родился здоровым», — поделилась Валерия.
Через сутки пациентку перевели в обычную палату. УЗИ показало, что матка хорошо очищается, хотя ее беспокоили коричневые выделения и сильная слабость. Врачи заверили, что это норма. Через 3 дня девушку выписали с пометкой об удовлетворительном состоянии.
Уже дома у молодой мамы поднялась температура до 40 градусов. Позже у новорожденного выявили желтуху. Девушку с сыном отправили в перинатальный центр.
В это время из шва от кесарева пошел гной. Пациентке посоветовали обрабатывать рану, но становилось только хуже. Из-за головокружения она боялась брать ребенка на руки.
В 7-й больнице диагностировали загноение матки. Анализы показали начавшийся сепсис. Валерии поставили дренажи, провели чистку брюшной полости и вакуумную чистку матки. Медикам удалось сохранить орган, но о его работоспособности в будущем врачи ничего не знают.
По словам девушки, в больнице № 40 ей заявили, что она сама виновата, но не объяснили, в чем именно. Связаться с главврачом ей не удалось.
