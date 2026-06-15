Последние появления блогерши Лерчек на публике заставили россиян усомниться в диагнозе. Несмотря на четвертую стадию рака желудка, Валерия Чекалина ведет полноценную жизнь. Недавно она отожгла на свадьбе друзей. На видео с мероприятия смертельно больная блогерша веселилась и даже смогла поймать букет невесты.

«Многие люди с онкологией в период ремиссии или на фоне современной таргетной и иммунотерапии выглядят совершенно здоровыми, активными и способны вести полноценную жизнь. Это не притворство и не симуляция болезни в обратную сторону — это реальность современной онкологии», — сказала Котова.

По ее словам, все зависит от типа опухоли, стадии, схемы лечения и текущего состояния пациента. Есть периоды, когда человек действительно может танцевать, путешествовать и ходить на каблуках. Есть периоды, когда он не встает с постели. Оба состояния могут чередоваться у одного и того же человека с одним и тем же диагнозом.

«Общество привыкло к визуальному образу онкобольного: лысый, истощенный, немощный. Но таргетная терапия нередко не вызывает выпадения волос, а иммунотерапия позволяет сохранять высокое качество жизни. Поэтому человек, танцующий на свадьбе с онкологическим диагнозом, — это не скандал и не повод для разоблачений. Это в первую очередь чья-то личная медицинская история, судить о которой по видео из социальных сетей не возьмется ни один грамотный врач», — заключила Котова.

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