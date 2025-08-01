Реакция на стресс: почему хочется тянуть, скручивать и жевать свои волосы?

Трихотилломания — это расстройство импульсного контроля, при котором человек навязчиво выдергивает собственные волосы, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Чаще всего это реакция на хронический стресс, тревожность или подавленные эмоции. Люди с таким расстройством описывают его как непреодолимое желание тянуть, скручивать или даже жевать свои волосы. Механизм развития трихотилломании сложен», — отметила Филева.

По ее словам, в момент стресса у человека возникает напряжение, которое временно снимается при выдергивании волос: в этот момент мозг получает сигнал удовольствия.

«Со временем поведение становится автоматическим, человек привыкает выдергивать волосы и делает это неосознанно — во время чтения, просмотра телевизора или работы за компьютером. Важно понимать, что трихотилломания — не вредная привычка, а расстройство психики, требующее профессиональной помощи. Попытки пристыдить себя или близкого за подобное поведение только усилит стресс», — отметила врач.

Филева уточнила, что главная опасность трихотилломании — необратимое повреждение волосяных фолликулов при длительном течении. Постоянная травма приводит к рубцеванию тканей, после чего волосы перестают расти совсем.

«Лечение требует комплексного подхода. Когнитивно-поведенческая терапия помогает осознать триггеры и заменить вредную привычку безопасными действиями, например, сжимать антистрессовый мячик, перебирать четки. В некоторых случаях назначают мягкие антидепрессанты, регулирующие уровень серотонина», — рассказала специалист.

Она поделилась, что также местно применяют охлаждающие гели, уменьшающие зуд кожи головы, и укрепляющие лосьоны с ментолом, которые создают эффект прохлады и отвлекают от желания дергать волосы. Для восстановления уже поврежденных волос используют низкоинтенсивную лазерную терапию и препараты миноксидила.

2 августа отмечается Международный день осведомленности об алопеции. В эту дату проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности населения о заболевании и на поддержку людей, страдающих от выпадения волос.