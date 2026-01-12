Раздражительность и гипертонический криз: в чем опасность первых рабочих дней

Врач Филева: резкий выход на работу после праздников может сказаться на памяти

Резкое возвращение к рабочему графику после длительных праздников может привести к сбоям в работе нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, предупредила в беседе с РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Внезапная смена циркадных ритмов — времени отхода ко сну и подъема по утрам, приемов пищи и активности — десинхронизирует работу нервной и эндокринной системы. Результат — бессонница ночью и выраженная сонливость днем, повышенная раздражительность, а еще снижение когнитивных функций: ухудшение концентрации, памяти и скорости принятия решений», — сказала Филева.

Она отметила, что, кроме того, ослабевает иммунная защита, делая организм уязвимым перед респираторными вирусами, которые активно циркулируют в коллективах после каникул.

«Сердечно-сосудистая система реагирует на стрессовый старт рабочих будней повышением артериального давления, тахикардией и увеличением нагрузки на миокард. Для людей со скрыто протекающей ишемической болезнью или артериальной гипертензией это может стать триггером гипертонического криза или приступа стенокардии», — рассказала врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.