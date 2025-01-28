Разблокировать дыхательные пути: врачи посоветовали, как бороться с храпом

В народе распространено мнение, что храп вызывают проблемы с перегородкой носа, но на самом деле это оказалось не так. Работающие в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) оториноларинголог Игорь Маневич и стоматолог-ортопед, гнатолог Андрей Михайлов сообщили РИАМО, как работает механизм храпа и как с ним можно бороться без операции на носу.

Многие ошибочно полагают, что хирургическое вмешательство в области носа может полностью устранить храп, но это не совсем так. Основная причина храпа кроется в колебаниях мягких тканей горла, а не в проблемах носового дыхания, пояснил Маневич.

Хирургические процедуры, такие как коррекция искривленной перегородки или уменьшение носовых раковин, в первую очередь направлены на восстановление нормального дыхания через нос. И хотя после операции пациенты действительно отмечают облегчение дыхания, интенсивность храпа может лишь незначительно уменьшиться. Это объясняется тем, что механизм возникновения храпа напрямую не связан с носовыми проходами. Поэтому для эффективного лечения храпа может потребоваться иной подход.

Михайлов рассказал, что избавиться от храпа можно с помощью стоматологического метода, который включает в себя использование нижнечелюстных протрузионных шин.

«Этот метод, суть которого заключается в выдвижении нижней челюсти и языка вперед для поддержания дыхательных путей открытыми, имеет долгую историю и доказанную эффективность. Протрузионные шины — это индивидуально изготовленные устройства, которые устанавливаются на челюсти перед сном. Нижняя шина удерживает челюсть в выдвинутом положении (около 75% от максимально возможного). Для создания таких шин стоматолог делает слепки верхней и нижней челюсти, а также фиксирует прикус пациента, чтобы точно определить, на сколько вперед нужно выдвигать челюсть для предотвращения блокировки дыхательных путей», — пояснил Михайлов.

Для изготовления индивидуальных протрузионных шин врач проводит тщательное обследование пациента и в итоге создает устройство, подходящее конкретному человеку. Многолетняя практика подтверждает высокую результативность этого метода лечения.