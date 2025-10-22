Растворимый кофе реабилитирован: врач объяснила, когда он полезен и безопасен

Благодаря сублимационной сушке растворимый кофе сохраняет аромат и бодрящий эффект, а его качество зависит от состава, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Растворимый кофе может стать разумным компромиссом. Современные технологии производства, особенно сублимационной сушки, позволяют сохранить больше вкусовых и ароматических качеств кофейного зерна. Многие производители действительно используют для его создания хорошую арабику, а не только дешевую робусту», — рассказала Кашух.

Хотя вкус и аромат у растворимого напитка все же уступает свежесваренному, по содержанию кофеина он остается полноценной заменой.

«Важно обращать внимание на состав: качественный продукт не должен содержать ароматизаторов, идентичных натуральным, а также добавок вроде молотого цикория или злаков. С точки зрения здоровья, умеренное потребление качественного растворимого кофе не несет дополнительных рисков», — отметила врач.

Кашух пояснила, что ключевой принцип для любого тонизирующего напитка — умеренность: избыток кофеина способен принести больше вреда, чем пользы.

Ранее основатель сети кофеен One Price Coffee Сергей Румянцев заявил, что новый виток подорожания чашки кофе в России неизбежен, но дело не в стоимости зерна. Главный фактор — налоговые изменения и общая инфляция.

