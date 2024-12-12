Растрясти жиры: врач рассказала, полезна ли прогулка после еды

Зачастую после обильного приема пищи возникает желание немного подвигаться и прогуляться, к тому же считается, что это способствует пищеварению. Прогулка после еды действительно может положительно влиять на процесс пищеварения, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Умеренная физическая активность, такая как легкая пешая прогулка, активизирует работу кишечника, стимулируя его перистальтику. Это способствует более быстрому продвижению переваренной пищи и предотвращает такие неприятные явления, как вздутие живота и запоры. Также активность увеличивает приток крови к органам пищеварения, улучшая всасывание питательных веществ», — сказала Сережина.

Она добавила, что одним из основных преимуществ прогулки после еды является ее воздействие на обмен веществ. Исследования показывают, что она помогает снизить уровень сахара в крови после приема пищи, что особенно важно для людей с нарушением толерантности к глюкозе или сахарным диабетом. Этот эффект достигается за счет того, что мышцы, работающие во время прогулки, потребляют больше глюкозы из крови.

«Однако важно помнить, что активность должна быть умеренной. Интенсивные тренировки или тяжелая физическая нагрузка сразу после приема пищи могут оказать противоположный эффект, нарушив нормальный процесс переваривания. Это связано с тем, что тело перераспределяет кровь от органов пищеварения к мышцам, что может привести к чувству тяжести, изжоге или тошноте. Оптимальной считается спокойная прогулка продолжительностью 10-15 минут», — отметила врач.

Кроме пользы для пищеварения, такая привычка благоприятно сказывается на общем состоянии организма. Она помогает улучшить настроение, снизить уровень стресса и способствует поддержанию здорового веса.

По ее словам, людям с определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язвенная болезнь или гастрит, а также в период обострения хронических болезней, лучше сначала проконсультироваться с врачом — в некоторых случаях прогулка может повредить.