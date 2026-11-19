Рак легкого остается лидером по смертности среди онкологических заболеваний в России. Для раннего выявления болезни в Солнечногорской больнице используют низкодозную компьютерную томографию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ежегодно в России выявляют около 60 тыс. новых случаев рака легкого. По прогнозам экспертов НИУ ВШЭ, к 2030 году показатель может вырасти на 60%. Главной проблемой остается поздняя диагностика.

До широкого внедрения низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) более 70% пациентов попадали к онкологу на III–IV стадиях. На этих стадиях летальность в течение первого года достигает 45%, а прогноз пятилетней выживаемости не превышал 15%. Флюорография не позволяет увидеть небольшие опасные узловые образования. Благодаря НДКТ доля выявления болезни на I–II стадиях растет. Метод включен в систему скрининга Солнечногорской больницы.

В легочной ткани и альвеолах нет нервных окончаний, отвечающих за боль, поэтому опухоль может расти без дискомфорта. Упорный кашель, не поддающийся лечению обычными препаратами, или кровохарканье появляются при прорастании опухоли в плевру или бронхиальное дерево. Иногда первыми возникают симптомы, не связанные с легкими.

«В настоящее время у нас есть эффективный и доступный инструмент ранней диагностики злокачественных новообразований легкого. Все, что требуется, — это максимально широко использовать его и привлекать население. Целевая группа для скрининга — это курильщики старше 45 лет с длительным стажем», — рассказал врач-онколог Солнечногорской больницы Андрей Тюриков.

По словам врача, за последние два месяца к нему обратились три первичных пациента — активные мужчины трудоспособного возраста, следящие за собой. Сначала они пришли к неврологу с болями в пояснице, характерными для радикулита. Углубленная диагностика выявила метастатическое поражение костей — первый признак генерализации онкологического процесса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.