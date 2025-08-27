Рак крови у британца скрывался под расстройством желудка и переутомлением

Так, 60-летний Тим Блэкберн из Великобритании жаловался на обычное расстройство желудка и переутомление. Однако после некоторых обследований врач обнаружили у мужчины страшный диагноз и сообщили о раке крови.

«Состояние было похоже на тяжелое похмелье, которое не проходило. Я бы, наверное, и дальше тянул с визитом в клинику, если бы не настоятельные просьбы моих родных», — отметил Блэкберн.

Обеспокоенность семьи спасла пенсионера. В декабре 2022 года в больнице мужчине диагностировали отказ почек, однако после более глубокого исследования позднее удалось обнаружить миелому. На борьбу с болезнью у мужчины ушло около девяти месяцев. В ходе реабилитации пациент прошел через химиотерапию и трансплантацию стволовых клеток. Однако, к счастью, болезнь отступила и наступила ремиссия.